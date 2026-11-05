受中东局势升级推升国际油价及本币汇率持续走低的双重冲击，菲律宾10月份通胀率攀升至7.8%，创下近44个月以来的最高纪录，高于分析师此前预期的7.6%，也令菲国经济承压。

菲律宾国家统计局局长马帕星期四（11月5日）在新闻发布会上指出，上述数据是自2023年2月（8.6%）以来的最高水平。推高10月物价的核心推手是交通运输成本，较9月激增20%。

作为高度依赖石油进口的国家，国际油价暴涨迅速波及菲律宾各生产与生活领域，不仅推高通勤与物流费用，也导致发电及食品转运成本显著上涨。

今年截至目前的平均通胀率已达5.6%，远超政府设定的2%至4%调控目标。

为遏制通胀扩散风险，菲律宾央行已于两周前将基准借贷利率大幅上调50个基点至5.50%，并强调需采取强有力的货币政策以应对上行风险。

面对比索兑美元汇率跌至64的历史低位，菲律宾总统小马可斯公开呼吁民众切勿惊慌。他强调，虽然政府无法左右全球油价，但国家外汇储备稳健，官方拥有充足的货币与政策工具来捍卫比索汇率。

持续的高通胀与紧缩货币环境正在拖累经济复苏。数据显示，菲律宾二季度国内生产总值（GDP）仅增长2.3%，剔除疫情异常年份后，创下自2009年底以来的最低增速。