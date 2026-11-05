（吉隆坡综合讯）欧美与日本等国家近期接连遭遇网络攻击后，马来西亚政府宣布调高网络安全威胁级别，并立即展开网络安全压力测试，同时依法严惩在境外操作并涉及马国利益的网络犯罪，全面加强网安防护。

据《星洲日报》报道，马国国家网络安全机构已将网络安全威胁级别从低度升至中度，作为应对目前安全局势发展的预防措施。

隶属首相署的国家安全理事会星期三（11月4日）发文告说，国家网络安全机构当天上午与各领域主管及国家关键信息基础设施代表举行会议，并决定所有国家关键信息基础设施实体必须落实九项网安防范措施，包括24小时监控、系统安全补丁、多重认证，以及更新服务持续运作计划等。

国安会提醒，国家关键信息基础设施各领域主管，必须每周向国家网络安全机构提呈威胁状况报告。

国安会也指出，国家网安机构通过国家网络协调和指挥中心持续落实三项主要工作，即发布网络安全警报及预警、加强威胁侦测与评估能力，以及针对国家关键信息基础设施实体和政府机构进行网络安全监控。

此外，通讯部长法米星期四（5日）说，各政府部门将展开一系列网络安全压力测试，以评估当局应对网络攻击和其他网安威胁的能力。

政府也已召集国家银行、通讯及多媒体委员会、国家网络安全机构和国内贸易及生活费部等机构，共同检讨政府应对混合式攻击的准备情况。

副首相阿末扎希同天告诉国会，政府将援引《2026年网络罪案法令》对付在境外操作并涉及马国利益的网络犯罪，同时透过国际合作机制将嫌犯引渡到马国受审。

他指出，今年7月通过的这项法案取代了《1997年电脑犯罪法令》。“旧法律已不足以应对生成式人工智能（AI）带来的伪造威胁，因此《2026年网络罪案法令》第23条特别扩大冒充身份罪的涵盖范围，以应对各类虚假图像、视频及声音诈骗。”

首相安华本周在国会下议院警告，马国可能成为网络攻击目标，因此政府正加强网安防护。

欧美及日本的政府系统近期接连遭遇严重网络攻击，公共服务受到重创。其中，比利时国家税务平台遭网攻后被迫关闭系统；丹麦中央人口登记系统遭入侵，波及近900万人的身份资料。

美国联邦选举委员会的电子申报系统在中期选举投票日前夕瘫痪长达41个小时；日本政府网络外泄超过10万名警务人员的个人档案，导致多个辖区警务陷入混乱。