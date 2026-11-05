马来西亚房屋及地方政府部透露，全国今年上半年共有3万3094个滞销房地产单位，总值高达178亿令吉（约56亿新元）。

据《星洲日报》报道，房屋及地方政府部长倪可敏星期三（11月4日）在提呈国会的书面答复中说，国家房地产信息中心的数据显示，今年首季共有3万2801所、总值163亿7000万令吉的房地产滞销。第二季的滞销房地产则增加293个单位，增幅为0.9%。

倪可敏说，房地部一直严正看待房屋建好后却卖不出去的问题，这不仅影响当地房地产市场，也反映出房屋供应未必符合人民的实际需求和负担能力。

他指出，房屋滞销问题主要源于市场供需失衡，特别是新建房屋的数量、品质或售价不符合当地居民的需求及收入水平时，就容易出现房屋建好后无人购买的情况。

为解决这个问题，房地部将透过《2026年至2035年国家房屋政策》，更针对性地规划住宅发展，并以数据作为决策依据，充分考量不同地区居民的收入能力、住房需求及实际市场需求。