（吉隆坡综合讯）马来西亚警方数据显示，从2024年至今年9月，共213名马国公民因涉嫌在海外充当毒骡而被捕。当局发现，年轻人、大专生及毕业生已经成为贩毒团伙诱骗运毒的主要目标。

据《东方日报》报道，内政部副部长三苏安努亚星期四（11月5日）告诉国会，贩毒团伙经常以高薪工作、免费机票、住宿、旅游配套及金钱奖励等优厚条件为诱饵，吸引年轻人参与运毒，但这类工作背后隐藏着严重的法律风险，甚至危及人身安全。

三苏安努亚指出，随着科技发展，贩毒团伙的犯罪手法也日益多样化，甚至利用社交媒体、电子商务平台及通讯应用，宣传毒品、招揽买家和进行交易。

警方目前掌握的贩毒手法包括使用假账号、封闭群组和限时通讯功能联络买家，利用无现金支付及电子钱包进行交易，以及通过快递公司运送毒品。

他指出，为应对网络贩毒活动，警方已加强网络监控及调查工作，并与通讯及多媒体委员会、电子商务平台、数码平台及快递公司合作，24小时监控可疑活动。

此外，内政部正研究修订《1952年危险毒品法令》第一附表，并将新型精神活性物质纳入管制范围，让执法机构能更有效打击新型毒品。