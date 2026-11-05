美国一名资深前外交官认为，美国民主党在中期选举后掌控国会两院，将加强力度调查特朗普政府的贪腐问题、推动针对战争部长赫格塞斯的弹劾行动，并利用预算权限牵制部分政策，但特朗普在外交事务上仍拥有广泛权力。

美国大学国际服务学院外交政策与全球安全系首任系主任坎贝尔（Piper Campbell）星期四（11月5日）出席尤索夫伊萨东南亚研究院举办的第41届亚细安圆桌会议。

坎贝尔在会上说，美国这次中期选举反映了选民不满物价高涨和国家发展方向，要求改变，但这并不表示他们支持民主党的政策主张。此外，民主党内部存在分歧，国会接下来可回应选民诉求的能力也有限。

这位美国驻蒙古前大使直言，特朗普总统未来可能既是施政受制的“跛脚鸭”，也可能是积极运用行政权力的“愤怒小鸟”。

“我们一边面对一个愤怒的总统，他仍掌握着广泛的总统职权，包括外交决策权；另一边有民主党掌控的国会，里头有广泛的观点、策略和战术。美国正进入一个有趣的时期。”

坎贝尔预计，民主党将重点调查特朗普政府可能涉及的贪腐与公私利益混淆问题，包括会就此举行国会听证会和展开调查。

她也预料，民主党会进一步推动弹劾行动，战争部长赫格塞斯“很可能是第一个目标”。民主党一名众议员今年4月已针对赫格塞斯提出弹劾动议。她认为，共和党议员是否支持弹劾赫格塞斯，会是观察未来两年是否出现更多弹劾行动的重要指标。

此外，民主党可能利用国会拨款权限制政府开支，并在《国防授权法案》等重要法案中加入让特朗普政府视为“毒丸条款”的条款。

尽管特朗普可否决有关法案，但民主党仍可争取部分共和党议员支持，设法推翻总统否决。不过，她认为，更可行的方式可能是利用特朗普偏好“做交易”的特点，直接和他谈判，争取让步。

坎贝尔指出，关税被普遍视为推高美国物价、影响中期选举结果的主因之一，但实际上，国会难以阻止特朗普政府继续实施关税措施，因此她不预期关税政策会出现重大变化。

东南亚对美国信心受到严重冲击

在问答环节，现场没有人就美国中期选举的结果向美国代表提问。尤索夫伊萨东南亚研究院院长兼总裁黄志勤因此问坎贝尔，是否会向华盛顿传达美国应更重视亚细安。

坎贝尔回应说：“我很惊讶竟然没有人向我提问。我选择相信，这是因为选举结果刚刚出炉，而不是反映大家对美国的信心下降了。”

不过她坦言，东南亚对美国的信心确实受到严重冲击，而且不是过去两年才有的事，而是过去约10年美国外交政策多次转向所累积的结果。

坎贝尔强调，美国决策者确实应该多加关注外界对美国未来政策方向缺乏信心。

特朗普下周将到菲律宾马尼拉出席亚细安峰会，随后前往在中国深圳举行的亚太经合组织峰会（APEC）。对此，坎贝尔预计，特朗普会充分运用总统对外交事务的广泛权力，在国际舞台上展现强势姿态，并表明会继续贯彻现有政策。