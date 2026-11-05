日本财政部否认，曾推动将缅甸移出国际反洗钱机构金融行动特别工作组（FATF）的黑名单。路透社上周报道，日本是支持将缅甸移出名单的国家之一。

缅甸是在2022年被列入FATF的黑名单。当时，缅甸在军事政变后陷入动荡和内战，并因诈骗园区和非法资金活动持续受到国际关注。

这是FATF能施加的最严厉处罚，后果包括投资被冻结、合规成本飙升，名单上国家的银行与全球金融体系的联系也会被切断。

日本财政部在发给路透社的声明中指出：“日本政府并未寻求将缅甸移出FATF黑名单。日本希望缅甸作出必要改进，加强打击洗钱和相关非法活动的措施。”

路透社10月30日引述日本政府高官和另一名知情者的话报道，日本正推动将缅甸移出名单。路透社星期四（11月5日）联系到其中一人，他坚持此前的说法；另一人则暂时无法联系上。

缅甸政府一名发言人上星期六（10月31日）则告诉路透社，多个“友好国家”正支持缅甸争取移出黑名单的努力。

这名发言人说：“美国、中国、日本、印度、韩国和印度尼西亚都认可缅甸的努力。我们感谢所有这些国家肯定缅甸目前取得的进展。”

对于日本否认推动将缅甸移出名单，缅甸政府未立即发表评论。