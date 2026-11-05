（曼谷讯）新加坡及另外32个国家和地区的游客，今后到泰国旅游时可使用电子自助通关系统，加快入境手续办理，缩短排队等候时间。

《曼谷邮报》报道，泰国移民局局长纳蓬辛（Nopasilp Poonsawat）说，移民局8月24日发布一项指令，持有免签护照及电子签证的游客可使用这项服务。游客在登记填写泰国数码入境卡后，将通过电邮收到通知。

符合条件的33个国家和地区包括新加坡、马来西亚、韩国、日本、香港、澳大利亚、新西兰、加拿大、阿联酋，以及英国、法国、德国、意大利等24个欧洲国家。

这项措施自9月18日起试运行。截至10月31日，共有9万4760名外国游客自动通关。其中，新加坡游客人数最多，达2万1684人；依次是香港（1万4259人）、韩国（9615人）、日本（9538人）和马来西亚（6943人）。

这项服务目前适用于曼谷素万那普机场，之后将扩展至廊曼机场和普吉机场。

另据《民族报》报道，今年1月至10月，泰国共接待超过2546万人次的国际游客，同比减少4.59%。

其中，中国仍是泰国最大的游客来源市场，游客同比增加12.44%，达424万人次；排行第二的马来西亚游客则减少16.34%，至323万人次。