泰国以国家安全为由，禁止一本介绍泰国的书籍。旅居日本的泰国知名学者、该书主编巴温（Pavin Chachavalpongpun）星期四（11月5日）说，这本书因涉及泰国王室的内容而被禁。

英文版的《劳特利奇当代泰国手册》（Routledge Handbook of Contemporary Thailand）第二版是在今年8月出版，内容有关21世纪泰国王室，以及政府运用冒犯君主法的章节。

泰国国家警察总长讪兰星期三（4日）签署的命令称，这本书收录的文章“对国家安全造成不利影响，并可能引发国内动荡”。

命令称，书中内容还“影响王国安全、公共秩序或民众的良好道德风尚”，并称警方有权没收并销毁这本书。

任何人若因进口或分发这本书被定罪，可被判处最高三年监禁、最高6万泰铢（约2290新元）罚款，或两者兼施。

巴温星期四在脸书发文说，这本书被禁是因为其中有大量关于王室的内容。

他在另一则帖文中感谢泰国皇家警察帮忙宣传这本书。他写道：“在社交媒体和互联网时代，这样的禁令不起作用……人们可能干脆跳过纸质版，去买电子书。”