缅甸危机持续多年，泰国副首相兼外长西哈萨认为，亚细安须重新检讨应对缅甸危机的方式，采取更灵活、务实的接触策略，同时改革现有决策机制。

西哈萨星期四（11月5日）在新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院举办的第41届亚细安圆桌会议上发表主旨演讲时指出，亚细安五点共识仍是解决缅甸危机的共同框架，但除了委任特使，成员国始终未制定明确的落实策略。

他在问答环节中坦言，亚细安五点共识提出五年来，仍未取得实质进展。每当谈及缅甸问题时，亚细安成员国往往只是重申五点共识，并将问题交由特使处理，却没有提供具体指引就进入下一项议程。

他说：“我们必须思考接下来该怎么做。缅甸是亚细安的一部分。”

他强调，不干涉成员国内政的原则不应等于不作为。孤立缅甸不利于区域，他也不希望缅甸成为地缘政治竞争的角力场。

西哈萨认为，亚细安在讨论应对缅甸危机时，缅甸相关方也应该参与其中。“我们必须与有权作出决策的人打交道，如果他们（缅甸）能出席适当级别的亚细安会议，我认为这有助于推进有关政策合作。”

谈及泰国应对缅甸危机的策略，西哈萨指出，与缅甸接壤的泰国每天都须处理边境相关问题，因此将采取双轨方式，一方面通过双边接触解决实际问题，另一方面推动缅甸内部和平进程及包容对话，并鼓励各个少数民族武装组织和其他相关方沟通。

不过，他强调，缅甸问题最终必须由缅甸人民自行解决，外部国家无法代为决定。

在亚细安改革方面，西哈萨认为，面对日益复杂的区域危机，亚细安必须重新检讨传统的运作方式，在坚守基本原则的同时，提高决策效率。

他认为，协商一致仍是亚细安的根本原则，但若在所有问题上僵化执行，可能阻碍迫切需要的行动，导致决策机制成为集体行动的障碍。

他建议扩大轮值主席国在危机期间的协调作用，以便能够迅速召集紧急磋商，而非等待例行会议。

西哈萨也主张将由前任、现任及候任主席国组成的“三驾马车”机制常态化。“如果亚细安要真正发挥作用，就必须及时采取行动。”