（雅加达综合讯）印度尼西亚前总统佐科和儿子、副总统吉布兰双双陷学历争议。佐科日前亲自上庭供证，并公开展示自己的学术文凭正本，正面回应外界指他伪造学历的指控。

《雅加达环球报》报道，佐科星期四（11月5日）亲自前往雅加达地方法院，以证人身份出席诽谤相关案件的庭审。他在获得法官批准后，当庭出示他从小学、初中、高中到加查马达大学的所有文凭。

这场罕见且备受瞩目的庭审，由印尼各大电视台现场直播。佐科亲自出示文凭的举动，成为这场争议中的戏剧性一幕。

佐科在法庭上说，有关他学历造假的传闻愈演愈烈，这些传播谣言的行为“非常过分”。

他及律师后来针对多名涉嫌散布谣言的人向警方报案，检方之后对前青年与体育部长罗伊，以及社会与健康领域活动人士蒂法乌齐娅提起刑事诉讼，指两人涉嫌诽谤、诋毁及违反《电子信息交易法》。两案分开审理。

佐科告诉法官：“我感到深受侮辱和羞辱……我被指控在两次竞选市长、一次竞选省长，以及两次竞选总统时使用伪造的毕业证书。”

佐科曾连续两届担任中爪哇省梭罗市市长，之后出任雅加达首都特区省长，并两度赢得总统选举。他此前多次否认学历造假，加查马达大学也确认佐科的毕业证书真实有效。

数千名佐科支持者星期四也聚集在法院外声援他。当局部署超过6000名执法人员到场维持秩序。

另一方面，印尼政坛与警队高层近日爆出重大监听丑闻后，首都雅加达似乎进入戒备状态。印尼军方日前调动近2万1000人到雅加达，其中7840人已部署到位，另有1万3140人待命。

分析指出，向首都罕见大规模部署部队很可能是为了应对监听事件引发的政治紧张局势升级，包括可能发生的示威活动。

军方发言人称，这次调动旨在维护安全与国家主权，同时让军方部队及人员做好准备，以应对首都可能出现的“事态发展”。

印尼法律事务、人权、移民与惩教事务统筹部长尤斯里则称，雅加达的治安局势目前并未出现任何令人担忧的发展。

总统幕僚长里斯提约与两名高级警官因涉嫌非法监听普拉博沃和政府要员，已于星期二（3日）被列为嫌疑人，目前被扣留。总统府直言针对国家元首的严重行径“恐已构成叛国罪”。

里斯提约目前已被革职。他在2021年曾受委为警察总长，被视为佐科的亲信。分析称，窃听风波将加剧普拉博沃与佐科之间的紧张关系，并可能引发更大范围的政治动荡。