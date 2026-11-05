（雅加达综合讯）印度尼西亚副总统吉布兰因学历风波陷入政治前途不明的局面。有执政联盟成员党正考虑在国会启动弹劾程序或调查，另有社区团体在地方议会大楼撤下他的肖像，要求国会弹劾他。

《印尼媒体报》报道，印尼日惹国家论坛的活动人士星期三（11月4日）到日惹特区人民代表议会大楼参与交流活动时，取下挂在二楼会议室的吉布兰肖像。他们要求国会启动针对吉布兰的弹劾程序，并对吉布兰的父亲、前总统佐科涉嫌的学历争议进行调查。

议会秘书处随后发声明澄清，撤下肖像一事并非发生在议会开会期间，肖像已被重新悬挂回原位。秘书处也已成立评估小组，决定接待来访团体时应采取的应对措施。

吉布兰近期卷入学历争议，最高法院上周裁定他在2024年大选时提交的“高中同等学历证书”无效。这项裁决不意味着他会自动被免职或丧失未来参选资格，因为罢免副总统须依照宪法程序进行。

总统普拉博沃所属执政联盟在国会占多数席位。多个联盟成员党正考虑针对这项裁决采取立法行动，包括启动调查、行使质询权，或动用国会表达意见的权力，并可能启动弹劾程序。

据《雅加达邮报》报道，民族觉醒党本周指出，正“认真”考虑支持就这一争议在国会采取行动。

戈尔卡党议员阿末多利也指，该党仍在评估法院裁决是否提供充分依据，以启动可能推动罢免吉布兰的程序。

他敦促国会各党领袖召开会议，讨论裁决出炉后的下一步政治行动，包括是否启动弹劾程序。他认为，这场争议应尽快解决，不应成为现任政府长期背负的政治包袱。

普拉博沃领导的大印尼行动党则持谨慎态度。该党发言人称，尊重法院裁决，并形容这是民主国家司法程序的一部分。