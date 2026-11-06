印度尼西亚方指控一名曾长期主管网络犯罪的前高级警官涉嫌批准对总统普拉博沃实施非法监控，并准许下属删除截获的电子通信记录以毁灭证据，星期四正式将这名前高级警官列为非法窃听案的第四名刑事嫌疑人。

据《雅加达环球报》报道，国家警察刑事调查局网络犯罪侦查局局长苏赫曼托（Suhermanto）星期四（11月5日）晚召开记者会说，调查人员在掌握充分初步证据后，已将此前以证人身份接受盘问的前网络犯罪高级警官斯拉梅（Slamet Uliandi）正式列为刑事嫌疑人。不过，由于斯拉梅目前中风尚未痊愈，警方暂未将他关押入狱。

调查显示，斯拉梅在2010年至2019年间担任刑事调查局监控处主管，案发时担任监控中心的顾问。

苏赫曼托指出，国家警察法律司司长阿里（Ahrie Sonta Nasution）和总督察埃科（Eko Hadi Santoso）和负责配置监控系统及执行拦截通信的警官，在展开窃听作业前都必须事先取得斯拉梅的批准。今年10月初，阿里涉嫌向斯拉梅请示删除所截取的监控数据，斯拉梅随即予以批准，同意清空载有以往窃听录音与拦截内容的电子档案。

阿里、埃科和他们的顶头上司前国家警察总长里斯提约（Listyo Sigit Prabowo）此前已被列为此案的嫌犯。里斯提约今年10月1日卸下警察总长职，转任总统幕僚长。

印尼国会主管法律与安全事务的第三委员会主席、执政党大印尼运动党（Gerindra）高层哈比布罗赫曼（Habiburokhman）星期四呼吁警方尽快查明窃听行动背后的真正动机。

哈比布罗赫曼说：“这仅仅是为了评估局势、以此自保和巩固自身职位吗？抑或是涉及更深远的政治布局以及他个人的政治野心？”

印尼警队高层近日爆发重大丑闻，里斯提约等三人涉嫌非法监听总统、高级政府官员、政治人物和媒体记者等。总统府指这项针对国家元首的严重行径或已构成叛国罪。