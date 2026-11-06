越南今年前三季的榴梿出口当中，高达96%卖了给中国市场。

据“越南快讯”（VnExpress）报道，越南海关总局星期四（11月5日）公布的最新初步统计数据显示，今年前九个月越南榴梿总出口额突破34亿5000万美元（约44亿1400万新元），较去年同期大增25%。其中，中国大陆吸纳了越南近96%的份额，总采购额接近33亿美元，同比增长27.6%。

紧随其后的巴布亚新几内亚（3770万美元）、香港（3670万美元）及美国（近2050万美元），采购规模与中国相比呈现巨大落差。

越南果蔬协会秘书长邓福元（Dang Phuc Nguyen）指出，中国对越南而言是无法替代的关键市场，因为中国消费者高度青睐高价值的新鲜带壳榴梿，而欧美等大多数海外市场主要消费的是冷冻果肉及加工制品。

不过他坦言，这种出口高度集中在单一买家的现状是一把双刃剑，因为高度依赖单一市场存在一定风险。

官方与业界预计，得益于中国市场的强大胃口，越南今年全年榴梿出口总额有望增长20%，攀升至45亿至47亿美元的历史纪录。