马来西亚选举委员会宣布，砂拉越邦选举提名日定于11月28日，提前投票日为12月8日，正式投票日则落在12月12日，竞选期14天。

据《星洲日报》报道，选委会主席斯里南兰哈伦星期五（11月6日）主持特别会议后召开记者会宣布日期。选委会也正式发出选举令状。

根据选委会公布的选民册，本届砂拉越选举共有205万8781名合格选民，其中203万4373人为普通选民、1万3575人为军人及配偶，另有1万零833人为警员、普通行动部队人员及配偶。

为确保选举顺利进行，选委会已委任82名选举官及305名助理选举官，并将成立82支竞选执法队伍，负责监督竞选期间的活动。

另一方面，砂拉越选举的国内外邮寄选票申请已于10月26日开放。其中，选举工作人员、选举委员会成员及官员、警察、军人及媒体人员的邮寄选票申请截止日期为11月25日。身在海外的马来西亚公民以及符合资格的机构和组织，邮寄选票申请截止日期为11月20日。

这一届砂拉越选举将沿用现有82个议席，新增至99席的计划因尚未完成相关法定程式，暂不会在这一届选举落实。