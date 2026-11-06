印度尼西亚与澳大利亚政府宣布，澳大利亚正式派遣军用运输机到加里曼丹，协助印尼展开空中灭火作业。

据法新社报道，印尼国家灾害管理局证实，澳洲空军一架C-130型军用运输机已于星期四（11月5日）离开首都雅加达，飞抵东加里曼丹省加入当地的空中投水灭火行动。这架C-130运输机每次出击可投掷1万5000公升水，每日投水量超过10万公升。

除了运输机外，澳洲也派遣一架赛斯纳公务机（Cessna Citation）作为空中引导机，并派出20名机组人员，包括飞行员、空勤人员及随行医护人员。这项跨境空中灭火行动预定为期七天，从11月6日持续至11月12日。

国家灾害管理局局长克里斯托梅（Kristomei Sianturi）星期四晚发表声明说：“根据我们的监测和观察，以及与澳大利亚技术团队的商讨，东加里曼丹地区目前依然存在大量热点。”

澳洲驻印尼大使布拉泽尔（Rod Brazier）说，澳印两国是“历久弥坚的朋友”，并特别回顾了2020年澳大利亚暴发灾难性森林大火时，印尼曾派员施援的深厚情谊。

日本也曾在今年9月派遣约350名自卫队人员及三架直升机，协助西加里曼丹省的灭火救援工作。