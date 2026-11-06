（吉隆坡综合讯）马来西亚警方的情报及执法行动结果显示，马国正面临被跨国不法团伙利用，成为毒品走私及分销活动中转站的威胁。

据《星洲日报》报道，马国内政部长赛夫丁星期五（11月6日）书面答复民主行动党籍国会议员邱培栋的提问时说，马国位处战略地理位置，加上航空、陆路及海上交通网络完善，因此很可能被有组织犯罪团伙利用，将毒品运入马国境内分销，或转运至其他国家。

邱培栋此前要求政府说明马国是否已成为国际毒品生产及走私团伙的中转站。

赛夫丁在答复中指出，警方正通过毒品罪案调查组持续加强针对相关犯罪团伙网络的情报收集与执法工作，包括严厉打击毒品供应商、物流协调人员、资助者及贩毒者。

警方也加强与国际执法机构的合作，以及在机场、港口和陆地边境的管制，以遏制走私活动。

赛夫丁补充说，在马国出入境关卡，尤其是吉隆坡国际机场发生数起安全事件后，内阁已于今年8月19日批准内政部与交通部共同提交的联合备忘录。政府将分阶段落实改善安全的计划，以加强吉隆坡国际机场及各出入境关卡的安全管制与筛查程序。

他指出，这一计划包含17项实质建议，围绕三大核心安全支柱制定，即航空安全、国家与边境安全，以及实体防护安全。