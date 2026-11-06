（哥伦打洛路透电）随着与全球最大鱼类鲸鲨近距离接触的体验在社交媒体走红，印度尼西亚偏远渔村波图巴拉尼成功转型为热门生态旅游胜地。

但是，环保组织警告，长期以虾饵人工投喂鲸鲨可能打乱这种濒危物种的自然习性并损害它们的健康，呼吁在发展观光与保育之间取得平衡。

位于苏拉威西岛哥伦打洛省的波图巴拉尼（Botubarani）原本是一个无人问津的小渔村。村民安萨尔曾以捕鱼为生，每月收入仅约40万印尼盾（约28新元）。如今，他与村里约80名村民每天为游客提供船只租赁、潜水服务和无人机使用等服务，月入提高到300万印尼盾。

安萨尔在海滩上用虾饵给鲸鲨喂食后受访时说：“我现在的工作比较轻松，收入也相当不错。”

波图巴拉尼的转变始于2016年，当时一段记录10多条鲸鲨聚集在一起的视频在脸书迅速走红，让这个偏远村落名声大噪。

55岁的荷兰游客韦斯特贝克特意携妻子与两名子女前往当地观光，他与鲸鲨浮潜同游后赞叹道：“鲸鲨体型非常庞大，这真是一次非同寻常的体验。我不知道还有什么地方能体验到这种经历。”

当地73岁旅游业领袖瓦哈卜说，鲸鲨在海滩附近出没已有数十年之久，脸书的传播让它们广为人知。

印尼海事与渔业部设立的监测小组负责人苏基尔曼指出，当地水域环境为鲸鲨提供了贯穿其整个生命周期的觅食地。在附近出没的鲸鲨体长多在4米至6米之间，寿命可长达100岁，体长可达18米。

然而，繁荣的观光业也引发了生态学界的担忧。鲸鲨属于全球濒危物种，环保组织印尼自然保护基金会（Konservasi Indonesia）估计，位于苏拉威西岛北部的哥伦打洛群岛的鲸鲨仅存699头。

基金会专家伊克巴尔警告，持续不断的人工投喂不仅会干扰鲸鲨的野生摄食本能，还可能带来潜在的健康风险。“设限有助于确保人类与野生动物和谐共存。”

为减少对人工投喂的依赖，当局正积极探索替代方案。苏基尔曼已研发出一款太阳能海洋引诱装置，利用光源吸引浮游生物与微小鱼类，以此构建鲸鲨喜爱的天然食场。

对安萨尔和其他村民来说，最重要的是让鲸鲨留下。安萨尔说：“如果给鲸鲨喂食，村民就能从中受益。”