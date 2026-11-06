马来西亚律政署宣布，暂缓前首相纳吉的居家服刑安排，以厘清有条件特赦令的法律诠释，以及纳吉缴清5000万令吉（约1580万新元）罚款后涉及的剩余刑罚问题。

马国律政署星期五（11月6日）傍晚发声明说，由于纳吉特赦令出现两种不同的诠释，因此，在厘清灰色地带前，纳吉应继续维持目前在监狱服刑的状态。

声明指出，国家元首苏丹依布拉欣9月18日颁布的有条件特赦令，出现两种诠释。第一种认为，缴付5000万令吉罚款只是履行财务处罚的一部分。这意味着，纳吉仍须继续服刑到2028年8月23日，而根据此诠释，居家服刑可作为关押他的替代方式。

第二种诠释则认为，在缴付罚款后，纳吉就符合获得全面特赦的条件，意味着可赦免他在SRC国际公司案的全部刑罚，包括监禁。

声明说，由于两种诠释涉及复杂的法律争议，影响特赦令和法庭裁决的执行，加上居家服刑在马国是前所未有的情况，因此律政署认为，在厘清争议之前，应维持现状，不采取任何行动。