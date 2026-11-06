（雅加达综合电）印度尼西亚总统普拉博沃遭非法窃听风暴引发军政系统剧烈震荡。

印尼军方本周调动近2万1000名军人进驻首都雅加达展开戒备，不仅加剧外界对普拉博沃与前总统佐科的政治联盟走向决裂的揣测，也让印尼军方和警察部队之间的长期权力博弈全面浮出水面。

据彭博社报道，尽管雅加达暗流涌动，但截至星期五（11月6日）上午，雅加达商业活动看似正常，市中心也几乎看不到大量军队，并未出现任何即将面临安全威胁的迹象。

战略咨询公司富捷斯国际副总监德迪说：“鉴于普拉博沃得到军方和执政联盟的大力支持，几乎没有迹象显示他的总统地位面临实质威胁。大规模军事部署更像是一种预防措施，旨在防止安全机构内部的紧张局势升级。”

总统幕僚长里斯提约与两名高级警官因涉嫌非法监听普拉博沃和政府要员，已于周三（4日）被列为嫌疑人和拘留。印尼总统府周四（5日）正式开除里斯提约。

这场震动政坛的窃听大案让普拉博沃与佐科在2024年总统大选中建立的政治盟约面临严峻考验。普拉博沃当时借佐科鼎力相助登上总统宝座，随后投桃报李提拔佐科多名亲信，包括由佐科长子吉布兰出任副总统。

如今，里斯提约等高级警官涉案被捕，加上最高法院上周裁定吉布兰参选时的学历证书无效引发逼宫浪潮，令两人的政治互信彻底崩溃。

德迪认为，窃听事件的发展可能让普拉博沃“有机会进一步巩固他的政治权威，并削弱与佐科相关人物的影响力”。

印尼政治分析师阿尔菲基直言，双方的分歧已超越权力利益之争，正演化为互信的全面破裂。他警告，普拉博沃的支持率正在下降，政敌极可能利用这一裂痕，在2029年总统大选前提前展开夺权卡位。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深客座研究员雅努阿尔剖析指出，这里存在两个层面的冲突：一是普拉博沃和佐科之间的权力较量，二是军方和警方之间的历史宿怨。

历史上，印尼警察曾长期作为军队的附庸而备受压制；1999年独立建制后，警察部队接管国内治安大权，社会地位和预算水涨船高。这种剧烈的心理落差和对地方利益的争夺，导致军警明里暗里出现政治权力博弈。

监管存在漏洞引滥用公权力担忧

这起滥用公权力的丑闻也引发社会各界对法律监管漏洞的深层忧虑。

印尼网络安全论坛主席阿尔迪警告：“当操作记录可以被任意删除，外部监督机制缺位，调查无法进行，这意味着法律体系已经失效，并沦为专制统治的工具。”

印尼目前并未制定专门规范窃听行为的统一法律，仅在反恐、反贪、肃毒及国家情报等零散法案中有限度允许执法单位行使监听权。

另一方面，印尼警方星期四晚召开记者会，正式将一名曾长期主管网络犯罪的前高级警官列为第四名刑事嫌疑人。警方指这名前警官涉嫌批准对普拉博沃实施非法监控，并准许下属删除截获的电子通信记录以毁灭证据。