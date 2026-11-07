马来西亚前首相纳吉居家服刑峰回路转。国家元首苏丹依布拉欣驳斥有条件特赦令诠释存疑的说法，强调有关特赦令明确、清晰且毫无歧义，因此纳吉缴清5000万令吉（约1572万新元）罚款后，已满足特赦条件，可居家服刑；任何质疑特赦令的主张，均属违抗国家元首御令的行为。

苏丹依布拉欣的这项声明意味着，纳吉很有可能星期六（11月7日）即可离开监狱，回家开始居家服刑。

据《星洲日报》报道，马国国家王宫星期六发声明说，吉隆坡、纳闽及布城联邦直辖区特赦局今年9月18日，根据《联邦宪法》第42条文审议纳吉的特赦申请。当时，与会的联邦直辖区部长及律政司已向苏丹依布拉欣提出适当建议。

随后，苏丹依布拉欣谕令，允许纳吉以居家服刑方式服完一马公司前子公司SRC国际公司案的余下刑期，前提是须先缴清5000万令吉罚款。

声明强调，这项有条件特赦令内容清楚明确，不存在任何模糊空间，且不涉及纳吉面对的其他案件，因此在诠释上不应出现误解或混淆，更不应造成国家元首的谕令在执行上遭遇长期延宕。

声明重申，特赦权是《联邦宪法》第42条文赋予的王室特权。此特权必须获得全面尊重，以符合君主立宪制与法治原则。

巫统星期五（6日）协助纳吉缴清5000万令吉罚款后，纳吉原本当天可离开监狱居家服刑，不料马国律政署傍晚时分突然宣布暂缓居家服刑安排，以便厘清有条件特赦令的法律诠释，以及缴清罚款后涉及的剩余刑罚问题。

律政署指出，国家元首9月18日批准的有条件特赦令出现两种不同诠释：第一种认为，缴清5000万令吉罚款只是履行财务惩罚，纳吉仍须完成监禁刑罚至2028年8月23日，只是服刑地点由监狱转至住家；第二种诠释则认为，缴清罚款代表特赦全面生效，意味着赦免纳吉在SRC国际公司案的全部刑罚，包括监禁。

律政署补充说，居家服刑在马国司法实践中前所未有，因此在争议彻底厘清前不宜采取进一步行动，纳吉应留在监狱服刑。

据悉，当局原定安排纳吉健康检查后，于星期五晚间将他送返位于吉隆坡大使路的住家开始居家服刑，但律政署发出声明后，完成体检的纳吉当晚被送回加影监狱。