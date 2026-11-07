（雅加达讯）印度尼西亚粮食安全统筹部副部长哈尼夫指出，数十年前失败的“百万公顷巨型水稻项目”严重破坏了中加里曼丹省的泥炭地，导致当地反复面临森林与土地火灾威胁。印尼政府将采取措施，修复受损的泥炭地生态系统。

百万公顷巨型水稻项目（Mega Rice Project）是前总统苏哈多在1995年启动的，旨在把中加里曼丹省大片泥炭地改造成稻田，以实现粮食自给自足。

这个项目修建了大量水渠排干泥炭地的积水，但由于农业开发失败和环境问题，于1998年终止。排水破坏了泥炭地的天然水文系统，导致大片土地干化，容易反复发生火灾。

《雅加达环球报》报道，哈尼夫星期五（11月6日）在雅加达告诉记者：“中加里曼丹省的泥炭地生态系统已严重退化，使火灾成为一个系统性问题。即使气温略微上升也可能引发问题，因为泥炭地已无法正常蓄水。”

他透露，政府正在审查中加里曼丹省种植的作物种类，因为某些植物可能不适应该省的泥炭地条件，并可能增加火灾风险。

为修复受损的生态系统，政府计划推动泥炭地复湿工作，重新种植适应水涝环境的植被，并鼓励发展湿地农业（paludiculture）。这种农业方式旨在利用湿润的泥炭地开展耕作，而不是把它排干。

本轮林火季节结束后，当局也将维护灭火用的钻井和沟渠，并考虑以水泥加固。哈尼夫说，政府将联同国家泥炭地和红树林管理局制定详细恢复方案。

根据林业部的数据，截至今年10月，全国受森林和土地火灾影响的初步估算面积达到20万2010公顷。森林砍伐监测机构Nusantara Atlas上个月发布的数据则显示，今年1月至9月底，印尼土地过火面积超过190万公顷，相当于25个新加坡。