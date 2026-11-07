（吉隆坡综合讯）马来西亚三家银行接连发布服务异常通知，涉及跨行提款、手机应用及官方网站，引发外界对银行系统是否出现大规模故障、甚至遭受网络攻击的疑虑。

据《南洋商报》报道，这三家银行是国民储蓄银行（BSN）、回教银行（Bank Islam）及人民银行（Bank Rakyat）。三家银行星期五（11月6日）分别发布通知，说明各自出现的服务问题，部分客户无法正常使用相关服务。

国民储蓄银行说，由于自动提款机（ATM）交易量偏高，客户使用其他银行的ATM，通过马国电子付账系统（MEPS）跨行提款时可能遇到困难，因此建议客户暂时使用该行的ATM提款。

回教银行则说，银行手机应用的最新版本与Android 17系统存在兼容性问题，呼吁客户暂勿更新应用；已更新的客户可通过银行官网办理业务。

人民银行的官网则暂时无法访问，银行建议客户改用其他数码服务平台。银行强调，尽管网站访问中断，银行系统及业务仍正常运作，客户的个人资料、银行信息及存款均安全，未受任何影响。

目前没有证据显示三家银行遭到网络攻击，也无法确定这些服务异常是否相互关联。科技网站Lowyat.NET引述消息人士报道，人民银行疑遭网络攻击，但这一消息仍有待官方确认。

另据《星洲日报》报道，网上还传出马来亚银行（Maybank）和联昌银行（CIMB）遭黑客入侵的消息。不过，负责马国跨银行提款网络的PayNet星期六（7日）澄清，共享ATM网络运作正常，并未出现大规模故障。