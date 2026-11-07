印度尼西亚传出警方非法窃听总统普拉博沃的指控之际，数百名工人星期六（11月7日）集会声援普拉博沃。同一天，数百名妇女也走上街头，游行抗议他的施政。

路透社报道指出，这场支持普拉博沃的集会，与近期针对他的抗议浪潮形成鲜明对比。由于普拉博沃推行政策耗资巨大、应对肆虐的林火不力，加上投资者对这个东南亚最大经济体的信心减弱，印尼民众对政府的不满情绪正日益高涨。

率领工人集会的印尼劳工党主席赛义德（Said Iqbal）呼吁民众团结支持普拉博沃，并称将动员工会成员，对抗那些威胁这位总统地位的人。

兼任总统特别顾问的赛义德接受印尼新闻网站Detik采访时说：“我们可以在每个城镇、每家工厂动员我们的组织成员……一旦出现任何骚乱，无论是受外国势力煽动，还是有人蓄意滋事，我们都准备随时采取行动维持秩序。”

此前，印尼警方已将四名高级警官列为企图窃听普拉博沃通讯的嫌犯，其中包括一名被视为前总统佐科忠实拥护者的前警察总长。

这起丑闻暴露出普拉博沃与他的前任及昔日支持者佐科之间日益加深的裂痕。佐科已表示他尊重司法程序。四名嫌犯中有一人的代表律师也透露，其当事人将配合调查。

同样在星期六，多个公民社会团体也在雅加达举行妇女大游行，要求保障更多妇女权益，并抗议普拉博沃政府应对已延烧数月的森林大火不力、推行耗资庞大的免费午餐计划，以及对女性卫生用品征税。

近几个月来，包括上周在首都雅加达和其他城市举行的学生集会在内，印尼已爆发多起反对普拉博沃的抗议活动。