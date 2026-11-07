（阿姆斯特丹/海牙综合电）欧洲反对人工智能（AI）数据中心无序扩张的抗议浪潮全面升级。数百名环保及气候正义示威者星期五（11月6日）强行闯入微软位于荷兰阿姆斯特丹的一处大型数据中心工地，阻止施工以抗议大型数据中心建设。

荷兰倡导气候正义的公民团体“反击”（Geef Tegengas）与环保组织“摆脱化石燃料”（Fossielvrij）号召约400名示威者，突袭微软数据中心建筑工地。部分示威者剪断大门铁丝网并翻越围栏潜入工地，在未完工的建筑物墙面喷涂反微软标语。

“反击”发言人蒂默尔（Nathan Timmer）接受法新社访问时说，这个数据中心耗费的能源，将等同于阿姆斯特丹全城所有家庭用电量的总和，还将耗费极其惊人的水资源。

他说：“我们不希望它建起来，根本没有人需要它。它唯一的作用就是制造AI垃圾、AI战争、数据监控以及种族灭绝。”

警方随后封锁现场，有150至200人因涉嫌非法侵入私人土地而遭逮捕。

负责营运工地的纯数据中心集团（Pure Data Centres Group）说，施工区域星期五早晨遭抗议群体占领，之前也曾在6月遭当地社群短暂占领抗议。

微软发言人回应美联社时说：“我们理解人们对这个项目有强烈情绪，也尊重他们和平表达观点的权利。然而，我们绝不姑息任何违法或危害人身安全的行为。”

串联抗议行动席卷15国

示威者闯进工地后占领施工设备，阻止工人继续工作。（路透社）

阿姆斯特丹这场行动拉开了欧洲15个国家串联抗议的序幕。

由数十个非政府组织联合发起的“停止肮脏数据中心”（Stop Dirty Data Centres）联盟，号召在星期五和星期六（7日）两天在英国、爱尔兰、法国、德国、波兰、丹麦和意大利等15个欧洲国家发起协同示威与立法游说，要求政府全面暂停大型数据中心建设，以检讨其社会与生态冲击。

截至周六上午，欧洲各地的抗议规模仍不大，但反映出民众对AI热潮推动数据中心迅速扩张的不满日益升高。

在德国，示威者星期五在柏林郊区的一座数据中心前集会抗议；在波兰，约100人聚集于华沙的国会大厦前，抗议周边社区兴建数据中心。

在数据中心重镇意大利北部伦巴第大区，逾千民众10月10日便已在米兰斯卡拉广场举行首场全国抗议，指责云计算与AI设施的扩张速度，已远远超出公共咨询与环保审查的步伐。