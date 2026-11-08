马来西亚的中国汽车品牌奇瑞（Chery）休旅车再次发生轮脱落事件。马国奇瑞强调，这次两轮脱落是由于休旅车遭追撞。不过，此事仍在社交媒体引起热议，并冲击奇瑞的品牌形象。

社媒流传的视频显示，一辆奇瑞休旅车星期六（11月7日）上午在新巴生河流域大道（NKVE），遭一辆马国第二国产车迈薇（Myvi）从后方追撞。

视频显示，奇瑞休旅车前后各有一个车轮脱落，车尾一侧被撞至凹陷，车身周围散落不少碎片。事故现场也可见脱落在路上的车轮。

马国奇瑞星期六发文告说，奇瑞已经联络相关车主，并发现涉事车辆两轮脱落及前保险杠损坏都是由于碰撞造成，并非零件故障导致。文告并未透露涉及事故的奇瑞车款。

奇瑞2024年3月在马国推出Omoda 5休旅车后，一名女子同年4月28日在社媒发文投诉，她的新车在行驶途中后车轴断裂。陆交局当时仅下令奇瑞召回这款汽车，但未发布任何暂停令。奇瑞过后召回了600辆Omoda 5休旅车。

社交媒体上月流传，一辆Omoda 5休旅车上月6日在柔佛州新山行驶时，后轴连同轮胎同时脱落。事件引起陆路交通局关注。

马国陆交局上月11日宣布，暂时吊销Omoda 5型休旅车的车辆类型认证及新车注册，直至完成技术调查及确认安全为止。换言之，在当局宣布解禁前，Omoda 5新车不得在马国销售及注册。

奇瑞上月15日发文告说，奇瑞已在马国召回8878辆Omoda 5型休旅车，为所有受影响车辆免费检查并更换零件。不过，马国政府至今仍未解除这款车子的禁售令。