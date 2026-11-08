（吉隆坡综合讯）全球多国遭遇大规模网络攻击之际，马来西亚三家银行同一天发生系统中断，引起关注。马国政府强调，当地网络安全形势依然可控，因此仍将网络威胁维持在中度水平。

据《星洲日报》报道，隶属首相署的国家安全理事会（简称国安会）星期天（11月8日）发文告说，国家网络安全机构属下国家网络协调和指挥中心，已注意到马国多家银行的网络安全事件及系统中断状况，并正与各方合作监控事态发展。

文告说，马国国家银行（中央银行）是银行与金融领域的主管部门，它正落实全面且综合的应急准备措施，包括持续监测其监管范围内国家关键信息基础设施实体的网络安全状况。

国家网络安全机构也正与国家关键信息基础设施代表合作，确保各类威胁能及时发现并妥善处理，同时保障国家各项基本服务能够持续顺畅运作。

当局提醒民众，切勿轻信或传播未经证实且有关网络攻击的谣言，包括在社交媒体上流传的信息。

马国的国民储蓄银行、回教银行及人民银行上周五（6日）分别发布通知，说明各自出现的服务中断问题，涉及跨行提款、手机应用及官方网站。不过，当局并未证实这些银行是否遭到网络攻击。

另据《阳光日报》报道，社媒星期六（7日）流传一张网络威胁地图显示，马国的赛城、沙亚南和八打灵再也，已被外部数码威胁活动列为攻击目标。

这张地图据传是由网安企业飞塔旗下，负责网络安全威胁情报响应与研究机构FortiGuard实验室发出。

另一方面，通讯部长法米说，马国绝不会在全球电信科技竞争中沦为任何大国的棋子。

法米正率团出席在多哈举行的2026年国际电信联盟代表大会。据《星洲日报》报道，他星期六在当地告诉马国记者，马国将保持中立，并确保数码基础设施发展不受特定国家或势力的利益左右。

他还说，马国为平衡大国地缘政治竞争，决定将国内5G网络从单一批发网络，转为双批发网络，以平衡不同科技及电讯设备供应商的参与，避免陷入大国之间的地缘政治角力。

马国前首相慕尤丁领导的政府2021年7月宣布，瑞典电信巨头爱立信成为马国5G网络的基础设施供应商。现任首相安华则于2023年9月宣布，中国电信巨擘华为成为马国第二家5G网络的基础设施供应商。