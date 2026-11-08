马来西亚卫生部说，民众投诉食用面包制造商Gardenia的产品后疑似出现食物中毒症状，卫生部已调查制造商的工厂，并等待实验室分析结果。

卫生部星期天（11月8日）发文告说，当局正针对社交媒体流传的投诉，以及媒体报道展开初步调查。有关投诉指民众食用Gardenia Original Classic白面包及Twiggies Choc-A-Lot巧克力蛋糕后疑似食物中毒。

文告指出，卫生部向Gardenia了解情况时获知，公司内部调查显示，相关产品生产流程没有任何异常、配方变更，或违反标准作业程序及食品安全管控措施。

卫生部说，由于收到的生产批次及有效期限资料不完整，暂时仍难以追踪相关产品。不过，经投诉者同意，当局已取走剩余产品及包装进行实验室分析。

文告强调，Gardenia公布的调查结果仅属内部调查，并非对此事作出最终判断的依据。卫生部保证，若有证据显示此事涉及违法行为或食品安全风险，将采取相应的执法行动。

卫生部提醒，民众若食用相关产品后出现呕吐、腹泻或身体不适等症状，应立即就医，并向邻近县卫生局投报。

马国一名推特用户星期六（7日）声称，食用两款Gardenia产品后出现食物中毒症状，引起社媒用户对这些产品安全的关注与讨论。Gardenia随即留言致歉并主动私信跟进，也展开产品取样与内部调查程序。

Gardenia星期天发文告表明，将全力配合卫生部调查，包括接受卫生部实地检查生产设施，确保产品安全与合规。