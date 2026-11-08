印度尼西亚一名官员告诉法新社，一架参与扑灭野火工作的直升机星期天（11月8日）在取水时坠入河中，两名机组人员获救，另有一人仍下落不明。

事故发生在婆罗洲岛南加里曼丹省。此前，一架军用直升机星期三（4日）坠入婆罗洲附近海域，造成三人死亡。

印尼国家减灾署发言人贝尔顿说，星期天事故中的两名澳大利亚籍机组人员已获救，目前安全无恙，第三名机组人员为印尼籍，目前仍下落不明。

一段现场视频显示，这架参与灭火工作的直升机从巴里托河（Barito River）取水后，机身逐渐向下倾斜，最终机头朝下坠入水中。

贝尔顿说：“这起事故发生在空军部队执行洒水灭火行动期间。”

“从业余人士拍摄的视频来看，这架直升机似乎在使用吊桶从河中取水后，进行机动飞行时失去控制。”

他指出，失事机型为欧洲直升机公司生产的EC225LP超级美洲狮直升机，所属公司受国家减灾署委托，负责执行空中洒水灭火任务。

森林砍伐监测机构Nusantara Atlas的数据显示，印尼山火已烧毁超过190万公顷土地。