（河内讯）越南政府考虑推出新的签证措施，为在越南远程工作的外国人、医疗游客及长期停留的医疗访客制定更灵活的签证与居留安排，同时扩大双边免签范围，以吸引高消费国际游客，进一步促进国家旅游业发展。

据越南新闻网报道，越南文化、体育与旅游部长林氏芳清星期六（11月7日）在国会提呈旅游发展特殊机制与政策草案。

根据草案，越南将扩大对主要旅游市场游客的双边免签政策，并针对不同市场推出更灵活的签证政策，重点对象包括高消费游客、长期游客、回头客，以及参加各类会议和研讨会的人员。

草案还提出两个试点计划：一是对在越南远程工作的外国人实施受控试点计划，另一个是针对前往越南进行身体检查、治疗、休养、度假，以及长期医疗保健的外国公民及随行家属，让他们有资格获得更优惠的签证和临时居留安排。

草案还建议，为从事旅游项目的外国专家和艺术家提供便利，简化他们申请工作许可、签证和临时居留的手续。所有这些建议旨在消除越南旅游业发展中长期存在的瓶颈。

不过，越南国会文化和社会事务委员会要求旅游部，进一步阐明拟议的“特殊签证政策”的独特和新颖之处，以及适用范围。

委员会主席阮德荣说，根据委员会的评估意见，这项草案不应只针对专家、技术人员、艺术家和演艺人员等群体规定具体的签证政策，而应根据实际需求和国家安全、公共秩序和社会安全等多方面的考量，考虑针对各个群体的适当安排。

除了签证措施，草案还提出针对旅游项目的投资激励措施，并根据项目规模和战略重要程度提供差异化支持，以鼓励新兴的旅游商业模式，例如旅游与医疗保健结合的模式。