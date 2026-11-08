（河内综合讯）越南国家主席苏林说，日本是越南重要的全面战略伙伴之一，希望日本能在半导体和人工智能等前沿领域，深化对越南的投资与合作。

苏林应日本政府邀请，星期天（11月8日）启程前往日本展开为期四天的正式访问。他出发前在河内接受日本放送协会（NHK）访问时说，相信此行能深化两国关系，为两国人民带来切实利益。

苏林指出，截至今年10月，越日双边贸易额接近500亿美元（约641亿新元）。越南的目标是尽早实现提高两国贸易额至800亿美元、并争取在2030年达到1000亿美元。

他希望日本企业扩大在越南投资和研发，特别是在半导体、人工智能（AI）和清洁能源等先进领域，以协助越南培养这方面的人才。

苏林此次访问将拜会日本天皇德仁与皇后雅子，并与日本首相高市早苗举行会谈。

据共同社报道，高市与苏林将于星期一（9日）举行会谈并发表联合声明。据悉，声明内容包括能源安保领域合作，以及就越南核电引进计划推进同日本合作的方针。

报道引述多名外交消息人士说，两国政府预计签署着眼于2040年代以后，旨在引进小型模块化反应堆等下一代核电设备的合作备忘录，以在技术和人才培养等方面全面合作。

高市和苏林的联合声明据悉也会提及南中国海局势。报道说，声明草案写明，双方对南中国海议题有共同关切，强烈反对试图以武力或胁迫单方面改变现状。

草案还强调维护飞行和航行自由，以及按《联合国海洋法公约》和平解决争端至关重要。