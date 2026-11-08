菲律宾外交部星期天（11月8日）罕见公开批评政府官员及机构针对中国发表的言论，强调各方必须保持统一立场，对外传递一致声音。

法新社报道，菲律宾军方与中国政府长期以来一直就南中国海问题展开口水战。上个月，多名菲参议员也呼吁将中国驻菲大使列为“不受欢迎人物”。

随后，北京指责马尼拉“设置重重障碍”，阻挠中国出席亚细安国防部长会议，并特意只派出一名使馆武官出席会议。

菲律宾外交部在声明中说：“损害政府外交方针的公开言论，不仅会增加我国外交官的工作难度，还可能削弱我国在国际事务中的公信力，并给外界留下内部存在分歧的印象，让外部势力有机可乘。这最终会削弱菲律宾的谈判地位。”

声明特别针对菲律宾国家安全体系及军警部门，他们数月来一直与中国驻菲大使馆在社交媒体上打口水仗。

声明指出，尽管武装部队不可或缺，但“国家的国际关系由文职当局主导”。

声明还提到，2016年的裁决，是通过“依据国际法进行的严格法律程序”作出的，而不是通过公开言论或社媒实现的。

菲安全事务分析员卡巴尔萨说，这番声明是为了“向各方，尤其是中国，保证菲律宾的外交政策仍由政府掌控”。

“（国防部和海岸警卫队）有责任制定国家安全政策，但外交政策并不由他们制定。外交部的声明是在重申自己在政府行政体系中的职能。”

中国外长王毅上星期与菲外长拉扎罗通电话时，敦促菲律宾约束那些“抹黑”北京、触碰中国“红线”的政客。

拉扎罗形容这次通话“坦诚且富有建设性”。“双方强调，有必要继续通过外交对话，并在相互尊重的基础上妥善管控分歧。”