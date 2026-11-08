（峇淡法新电）全球人工智能热潮爆发，印度尼西亚峇淡岛也大肆规划数码工业园区，数据中心如雨后春笋般涌现。民众最初对工业入驻满心期待，然而还未尝到科技发展的甜头，就先因数据中心这个“吞水巨兽”而陷入水供短缺或中断困境，日常做饭洗澡都成难题。

峇淡岛近期深陷水资源短缺危机，当地水务运营商把问题归咎于强烈的厄尔尼诺现象导致峇淡岛遭遇降雨量偏低的长期干旱。

然而，民众却把矛头指向耗水量庞大的数据中心，认为水资源短缺与数据中心的建设息息相关，甚至为此走上街头抗议。

54岁的峇淡岛工匠祖尼亚迪告诉法新社，一开始知道要在岛上建造数据中心，居民的想法是：“谢天谢地，工业终于要来了。”

然而，峇淡岛部分社区的市政供水最近严重中断，导致居民连洗澡如厕都成问题。祖尼亚迪说：“没有水我们就吃不了米饭，也没法烧菜。”

当地居民苏拉斯特莉（38岁）说，水危机已持续一年，但近六个月情况更严重。虽然有关当局持续部署运水车派水，但这些水“有异味且泛黄”。

由于情况不见好转，今年9月，一度有数十名愤怒的居民到数据中心及数码设施集中的农萨数码工业园（Nongsa Digital Park）外示威抗议，要求恢复正常供水。

示威者不满为何居民面临断水危机之际，工业园的数据中心的供水却源源不绝，认为是这些数码基础设施建设不公平地抢占民生资源。

当局澄清，居民供水与工业园区供水来源不同。

尽管如此，峇淡自由贸易区管理局随后要求所有数据中心的投资者和开发商，必须自行建设海水淡化设施，为数据中心的服务器冷却系统供水，以确保峇淡岛居民的生活用水供应。

不过，这些都不足以安抚居民的情绪，也无法立即解决缺水问题。

马国数据中心选址逼近住宅区 引居民联署抗议

除了印尼，近年来致力发展成区域数据中心枢纽的马来西亚，也面临类似问题。由于运营商的选址越来越逼近住宅区，柔佛州民众也一度因数据中心建设引发的粉尘污染和山洪问题举行抗议。

这类抗议和抵制偶尔见效。今年8月，在首都吉隆坡外围地区哥打白沙罗，开发商就因为当地民众收集超过9000份请愿联署反对，最终撤回数据中心规划许可申请。

马来西亚人力资源部长拉马南对此表明，他不反对这类发展或投资，但“对可能影响居民生活的大型项目，民众必须有话语权”。