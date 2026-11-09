马来西亚政党版图持续碎片化、身份认同政治不断两极化之际，迎来同心党与国家宏愿党的诞生。同心党创党人拉菲兹高举改革旗帜，宏愿党主席韩沙再努丁则着力整合马来政治势力。两党理念方向不同，却都剑指首相安华与希望联盟，为政局增添变数。

49岁的拉菲兹出身“烈火莫熄”（Reformasi）世代，以揭发贪污和发动舆论攻势闻名。他在2022年大选后出任经济部长，2025年人民公正党党选失去署理主席职后辞官，继而指控安华前政治秘书法哈斯幕后干政。

他的12岁儿子随后遇袭，案件悬而未决，进一步激化矛盾。今年5月，他与同样在党选受挫的前副主席聂纳兹米退党，另立门户。

69岁的韩沙出身巫统，2018年国阵政府倒台后率五名国会议员加入土著团结党，2020年参与策划喜来登事件，推倒希盟政府。

他后来与土团党主席慕尤丁决裂，削弱了土团党实力，助伊斯兰党取得国民联盟主导权，如今再借宏愿党排挤土团党。

同心党：两极化之间的理想试炼

同心党主打体制改革与反贪，紧咬反贪污委员会前主席阿占巴基持股争议及“企业黑手党”等课题，批判安华违背廉正承诺。它以多元政党定位，尝试在两极化之间开辟中庸路线。

同心党一方面争取对安华及民主行动党反感的马来选票；另一方面以希盟右倾、向保守势力妥协叙事，游说非马来选民转向。

柔佛州选前，拉菲兹选前引述内部民调，指马来、华族和印度族摇摆选民分别占32%，60%和68%，规模远超外界想象，是同心党的潜在市场，也借此反驳瓜分希盟票仓的指责。

然而，同心党在柔佛州选全线溃败，15名候选人皆失按柜金，全州有效得票率仅1.54%，表现最好的拉庆区也只有5.45%，远低于保住按柜金所需的12.5%。

选战期间，一名候选人谈及雪兰莪州养猪业时，无视1998年立百病毒夺走百余人性命的历史，质问猪寮周边是否有人死亡或病倒，遭网民将党徽“鼠鹿”恶搞为“猪”。拉菲兹虽极力灭火，还是无法弥合族群议题上的两极反应。

马六甲州选将是同心党的关键考验。拉菲兹必须证明，同心党比希盟更能吸引马来选票，才能打动那些对希盟失望、却担心巫统与伊斯兰党联手上台的华族选民；否则，他们仍可能“含泪”支持胜算较高的希盟，避免选票分散让巫伊得利。

唯有同心党得票增长，公正党支持率持续下滑，拉菲兹的昔日战友才可能在国会解散后跳槽。

宏愿党：“大团结”旗号下的权力整合

相较于拒绝合纵连横、把收成期拉长到两三届大选的同心党，宏愿党着眼即时的权力重组，自荐成为巫伊谈判的桥梁。韩沙9月17日受访时坦言：“在马来人占多数的国度，如果马来人不团结，国家何来稳定？”

宏愿党虽由华族出任署理主席，但党总秘书赛富丁仍否认它是多元族群政党，转而称其为“马来西亚政党”或“反映马来西亚面貌”的政党。

党副主席旺赛夫10月19日在下议院敦促政府关闭全国大型养猪场、协助猪农转型，并以廉价进口猪肉满足需求，明显迎合马来社会主流民意。

宏愿党的筹码，来自土团党2022年赢得的31个国会议席。慕尤丁目前仅掌握六席，扣除2023至2024年转向支持安华政府的六席，其余多倾向韩沙。

韩沙被土团党开除后没有加入伊党，而是另组宏愿党，意在承接土团党在国盟中的功能：淡化伊党的神权宗教色彩，争取城市与中间选民。

伊党主席哈迪阿旺亲自为宏愿党赐名、主持创党仪式，并宣布重新推举韩沙为国会在野党领袖，显示宏愿党更让伊党安心。

背靠哈迪阿旺，借助伊党基层铁票与动员机器，是宏愿党的生存底气。若巫伊谈判失败，宏愿党可争取更多议席配额，扩张版图；若巫伊联手，却在首相人选上相持不下，韩沙可能成为各方接受的折中人选，从造王者跃升为王者。

2018年联邦政权轮替后，马国已步入没有单一政党或阵营能独揽过半国席执政的动荡常态。

同心党尝试为陷入瓶颈的改革寻找出路，宏愿党则试图通过政党整合重构权力秩序。两党正以不同方式与现有体制博弈，尝试改写马国当下政治面貌和未来政治版图。