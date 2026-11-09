（多哈综合讯）马来西亚政府认为，量子计算科技的发展将挑战现有网络与信息安全系统，当局因此考虑加快量子迁移进程，以加强国家数据安全。

通讯部长法米星期天（11月8日）在多哈的2026年世界移动通信大会参观数个展览摊位后告诉记者，未来量子计算科技逐步进入市场后，预计将对现有的密码学及数据加密方式构成重大挑战。

他说，许多国家将因此面对量子迁移问题，还有以量子为基础的安全通信。

他已要求通讯及多媒体委员会与国家安全理事会、国家网络安全机构及电信公司展开讨论，以探讨在这方面的合作，包括设立研发空间，让马国能更快速及安全落实量子迁移。

量子迁移（Quantum Migration）是指将现有的数码安全系统、加密算法及通信架构，逐步升级为能抵御未来量子电脑破解密码的新型抗量子加密技术的过程。

此外，法米也说，马国第二5G网络已于10月达到九成覆盖率，比原定时间表提前九个月。他说，这显示马国迈向5G双网络模式取得显著进展，并能提高市场竞争、鼓励投资，以及改善电信服务品质。

他指出，截至今年7月，全国已有约1012万个场所获得光纤网络覆盖，大幅提高民众使用高速宽频服务的机会。

他认为，这些情况反映马国政府致力于建立具竞争力及可持续发展的电信生态系统，同时确保消费者能从服务素质提升中受惠。

法米星期六（7日）说，马国为平衡大国地缘政治竞争，才决定将国内5G网络从单一网络模式转向双网络模式，以平衡不同科技和电讯设备供应商的参与，避免陷入大国之间的地缘政治角力。

前首相慕尤丁政府2021年7月宣布，瑞典电信巨头爱立信（Ericsson）成为马国5G网络的基础设施供应商。首相安华2023年9月宣布，中国电信巨擘华为成为马国第二个5G网络的基础设施供应商。