（马尼拉综合电）受极端气候和战争通胀等多重影响，菲律宾第三季度国内生产总值同比增长仅2.1%，远低于市场预期。经济连续五个季度放缓，也让菲律宾今年恐怕难以达到全年经济增长目标。

菲律宾统计局星期一（11月9日）公布的数据显示，今年第三季度国内生产总值（GDP）同比增长2.1%，不但低于第二季的2.4%增长，也比彭博社和路透社分析师早前预计的3%左右增长率低了约一个百分点。

受气旋、季风和台风等极端气候影响，菲律宾第三季度农业产值萎缩4.8%，服务业增长也持续放缓。若按经季节性调整的环比计算，第三季度经济仅增长0.1%，低于上一季的0.6%。

此外，美伊冲突导致的原油价格和通货膨胀，迫使菲律宾央行加息应对，也进一步推高生活费，加上悬而未决的政府贪腐丑闻，削弱了消费者和企业信心，种种因素叠加，拖累了经济增长。

菲律宾上星期公布的最新通胀数据显示，10月通胀率加速升至7.8%，创下近四年来的最快增速。

彭博社指出，菲律宾经济表现远逊于区域邻国，增速不到印度尼西亚或马来西亚的一半，甚至不及越南的四分之一。数据公布后，菲律宾比索汇率下跌0.3%，基准股指一度下挫0.7%。

菲律宾经济规划部长巴利萨坎（Arsenio Balisacan）星期一在新闻发布会上指出，鉴于今年前九个月的平均增长率为2.5%，第四季度经济必须增长6.3%，才可能达到3.5%的政府全年增长目标下限，任务极其艰难。

不过巴利萨坎认为，政府为2027年设定的5%至6%增长目标仍有可能实现，但这有赖于强劲的投资，缓解物价压力，恢复商业信心，才可能达成。

为了遏制通胀，菲律宾中央银行自今年4月以来已累计加息125个基点，包括上个月超出市场预期的50个基点大幅加息，但这也同时推高了借贷成本，为经济增长带来了另一股逆风。