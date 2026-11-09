（吉隆坡综合讯）马来西亚律政署强调，前首相纳吉居家服刑相关司法文件有明显争议与混淆，因此必须在星期二（11月10日）交由法庭厘清吉隆坡高庭发出的庭令，究竟是转移监禁地点还是立即释放纳吉。

律政司莫哈末杜苏基在《每日新闻》星期一（9日）刊出的访问中说，这些不必要的法律争议与混淆，是由于相关方在准备文件过程中没有谨慎审查细节所致。

他说，相关文件所使用的法律术语和条文准确性有明显错误，已造成不必要的困扰。

不过，莫哈末杜苏基不愿证实他星期二是否将觐见国家元首苏丹依布拉欣，并解释这些争议。

纳吉上周五（6日）缴清5000万令吉（约1570万新元）罚款后，吉隆坡高庭随即发出庭令，但律政署立即指庭令的法律用词存在争议，因此必须暂缓执行居家服刑安排。

对于律政署要求法庭厘清庭令，马国律师看法不一。

前联邦高级律师莉雅娜马祖基支持律政署的做法。她上周六（7日）在脸书贴文说，吉隆坡高庭有必要厘清英文庭令中的“discharge”（释放）一词的法律含义，以免引起混淆。

她指庭令使用“discharge”及“forthwith”（立即）两个词语而引起争议。根据法律术语，这两个词语的意思是“立即释放”。这似乎意味着纳吉缴付罚款后，就必须立即获释并恢复自由。

资深律师莫哈末哈尼夫则质疑莫哈末杜苏基的做法。他告诉《星报》，杜苏基是联邦特赦局成员，也领导纳吉一马公司案的检控团队。“无论特赦可能引发什么疑问，他当时就应研究。”

哈尼夫说，杜苏基本月1日告诉记者，只要纳吉一天未缴清罚款，就必须继续留在监狱。他反问：“你当时为何不说明，即使纳吉缴清罚款，你仍须进行后续研究呢？”