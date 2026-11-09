（雅加达路透电）印度尼西亚惊爆针对总统及高官的非法窃听丑闻后，当局考虑对总统府进行全面排查、搜寻可能隐藏的窃听器，并拟收紧对国家机构持有的监听设备的管制，避免出现滥用。

印尼法律、人权、移民与惩教事务统筹部长尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）被问及当局是否会搜查总统府内的隐蔽电子设备时说，这是当局会考虑采取的一项预防措施。

他告诉记者：“政府也在采取措施，确保今后某些机构所持有的窃听设备不会被滥用。”

另一方面，印尼国会副议长苏夫米（Sufmi Dasco Ahmad）向媒体透露，普拉博沃星期天（11月8日）与10名前警察总长，就窃听丑闻举行了会晤，但总统府周一并未公布这次会议的议程或结果。

在这起窃听丑闻中，涉案人员滥用警方的合法监听管理系统，非法监控包括总统普拉博沃、政府要员、政党人物、新闻记者、公民社会领袖，以及非政府组织代表在内的大量目标。

延伸阅读 窃听丑闻揭示普拉博沃与佐科盟约走向决裂

目前，已有四名高级警官因涉案被捕，其中包括不久前刚被任命为总统幕僚长的前国家警察总长里斯提约。

印尼政府此前表示，这样严重的非法监控行径危及国家元首人身安全与国家利益，或已构成叛国罪。不过，目前案件调查仍在进行中，当局尚未宣布任何正式指控。

这起窃听丑闻让普拉博沃与佐科在2024年总统大选中建立的政治盟约面临严峻考验，同时公权力被滥用的行为也引发社会各界对法律监管漏洞的深层忧虑。