正在日本访问的越南国家主席苏林星期一（11月9日）同日本首相高市早苗举行会谈。双方签署核能合作备忘录，计划于2040年后在越南建设新一代核反应堆。到时，越南将成为东南亚首个采用日本核能技术的国家。

苏林应日本政府邀请，自星期天起对日本进行为期四天访问。这是自2015年阮富仲访日以来，越南国家主席时隔11年再次访日。

高市早苗在会谈中强调“自由开放的印太”理念，表明希望与越南共同应对区域挑战。她指出，越南支持日本提出的“自由开放印度太平洋”构想，日方希望在这一框架下与越南深化合作，推动两国的全面战略伙伴关系更上一层楼。

《日本经济新闻》指出，中国虽然是越南最大的贸易伙伴，但两国在南沙群岛等地存在主权争议，日本和越南因此在部分战略利益拥有共同关切。两国领导人在会谈中确认，将在安保领域推进合作，以维护自由开放的国际秩序。

日本计划通过“政府安全保障能力强化支援”（OSA）机制，向越南提供用于联合国维和行动的相关装备。在经济安全领域，双方将推动政府与企业加快在关键矿产领域推进具体合作。

能源是日越长期合作的重点领域。高市今年5月访问越南时，双方重启相关谈判，并就推进2040年后的核能合作达成共识，次会谈进一步明确了合作内容。

越南将成为日本在东南亚推进核能发展计划的首个合作国家。两国首脑这次会谈后签署备忘录，计划于2040年后在越南投入使用由日本研发的新一代核反应堆“小型模块化反应堆”（SMR）。越南已选定在中南部庆和省和原宁顺省建设两座核电厂。

此外，两国就发展能源签署一份贷款协议，在越南建设高效的燃气-蒸汽联合循环（GTCC）发电厂。两国首脑也讨论了如何推动以液化天然气（LNG）等为燃料的发电项目尽早落实。

苏林在日本国会发表演讲时强调：“日本是越南最大的官方发展援助（ODA）提供国。越南力争在2045年跻身高收入国家行列，将科学技术、创新和数码化转型视为支撑新发展阶段的重要驱动力。在这一进程中，日本占据着至关重要的地位。”

越南提出的“培养100名人工智能（AI）领域博士人才”计划获得日方大力支持，双方签署的备忘录涵盖两国共同发展数码和AI领域的研发。两国联合声明也表明，日本的AI安全研究所将与越南的相关单位合作，共同解决前沿AI的安全课题。