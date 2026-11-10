马来西亚内政部强调，前首相纳吉居家服刑的法律争议若没妥善解决，可能导致纳吉遭错误拘留而影响权益。律政署因此坚持将争议提交法庭审议。

据《星报》报道，内政部长赛夫丁星期一（11月9日）在马六甲出席活动后告诉记者，相关法律争议让内政部在准备执行时进退失据。

赛夫丁指出，联邦特赦局的特赦令批准有条件特赦纳吉，包括允许纳吉支付5000万令吉（约1570万新元）罚款后居家服完剩馀刑期，但吉隆坡高庭主簿官上周五（6日）发出的释放令，却下令当局释放纳吉。

赛夫丁说：“释放令写著‘获释’，特赦局则指居家服刑。居家服刑有别于获释，两者含义不同。我们该如何处置？”

他说：“如果有任何争议，我们交由法庭（裁决）。”

赛夫丁指出，获释意味监狱局无权拘留纳吉，居家服刑则不同，因为监狱局仍保留对纳吉的监视权。

他说，内政部已收到特赦局秘书处的信函，并尊重特赦局决定。“这没问题，我们没有任异议。由于法律诠释不同，我们已经征求律政司的意见。”

他强调：“法庭是解决这个争议最恰当的地方，无论如何，内政部都尊重并服从法庭裁决。”

国家元首苏丹依布拉欣今年9月18日批准有条件特赦纳吉，允许他缴清5000万令吉罚款及遵守指定条件后，居家服刑至2028年8月23日。

律政司莫哈末杜苏基本月1日告诉记者，只要纳吉一天未缴清罚款，就必须继续留在监狱。

纳吉在本月6日缴清罚款后，吉隆坡高庭也发出释放令。但律政署立即指庭令的法律用词存在争议，因此必须暂缓执行居家服刑安排，纳吉也必须继续留在加影监狱服刑。