马来西亚首相安华宣布，政府准备星期二（11月10日）开始向雪兰莪州符合资格水灾受灾家庭，每户发放2500令吉（约788新元）特别援助金。

这是今年东北季风陆续在马国多州引发水灾后，安华首次宣布发放水灾特别援助金。

安华星期一（9日）在脸书说，这项援助是为减轻灾黎负担，以更换因灾而受损或被摧毁的家庭用品。

安华当天前往雪州瓜拉雪兰莪县的而榄（Jeram）了解灾情，并与相关部门及受灾居民交流。

他也下令加快落实防洪工程，以应对反复发生的水灾。“我已经指示加快防洪工程的实施进度。我们绝不能任由民众年复一年地遭受同样的灾难，却始终拿不出全面且有效的解决方案。”

安华强调：“这是政府的当务之急。我们的责任不仅提供援助，更要确保民众不再陷入这种年复一年、反复不断的困境。”

据马国福利局，截至星期二上午5时，全国遭遇水灾的州属有雪兰莪和霹雳，来自335个家庭共1186名灾民已经疏散到八个临时收容中心。

雪兰莪的五个临时收容中心共有215个家庭的765位灾民，他们都来自瓜拉雪兰莪县。霹雳的三个临时收容中心则有120个家庭的421位灾民，他们都来自拿律峇登司南马县，以及上霹雳县。