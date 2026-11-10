马来西亚雪兰莪雪邦三名堂兄弟在树下避雨，却遭雷电击中而死。这是马国近年来死者人数最多的雷殛事故，也是一个月内的第二起。

据《东方日报》报道，事故星期一（11月9日）发生在雪州雪邦沙叻丁宜新镇一所国中对面的公园。三名死者都是马国公民。

42岁哈里斯事后在沙登医院法医部告诉记者，三名死者是他的侄儿，他们都来自沙巴仙本那，自幼形影不离感情深厚。

他说，三名死者为26岁的莫哈末沙里夫、16岁莫哈末阿扎姆，两人为亲兄弟，另一名死者18岁的莫哈末沙夫万是他们的堂弟。莫哈末沙里夫生前在吉隆坡国际机场担任飞机清洁员，另两人则尚未就业。

他透露，三人当时正在草场旁合力维修其中一人的车子，然后遇到雷暴雨而在一旁树下躲雨，岂料竟同时遭遇不幸。

哈里斯说：“我在下午4时30分左右接到电话通知说侄儿们遭到雷殛。我非常震惊，完全不敢相信会发生这种事，随后就赶往医院。”

哈里斯说，家属已经通知在西马及仙本那的亲友与死者父母。院方完成解剖与相关程序后，家属将尽快安排将三人遗体运回沙巴安葬。

雪邦警区主任诺希山星期一晚上发文告指出，警方当天下午约3时34分接获民众投报，指雪邦沙叻丁宜新镇的公园发生雷击意外。

他说，警方赶抵现场后，发现三名死者倒卧树下不省人事。布城医院医护人员检查后证实三人已经死亡。警方于是将三人遗体送往沙登医院法医部解剖以厘清确切死因。

警方提醒民众，在恶劣天气特别是雷雨及暴风雨期间务必提高警惕，切勿留在空旷地方或在树下躲雨。

上月12日下午，吉兰丹州巴西马县一14岁少年在稻田排水沟钓鱼时，也不幸遭雷殛而当场身亡。