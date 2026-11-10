一名29岁本地男子涉嫌通过马来西亚机场走私毒品，在霹雳州怡保苏丹阿兹兰沙机场被捕。警方从他的托运行李中起获约19公斤大麻花，市值约150万令吉（约47万3000新元）。

据《星报》报道，霹雳州总警长莫哈末阿尔威星期二（11月10日）在记者会上说，这名失业男子于星期天（8日）早上6时20分，在机场接受辅警行李检查时被捕。

警方在他的托运行李中发现36个塑料包装，内藏共19.04公斤干燥大麻花。

初步调查显示，嫌犯计划经新加坡转机，将毒品运往英国伦敦。他据称通过一个承诺提供高额报酬的网站接下运毒工作。

莫哈末阿尔威说，嫌犯于11月7日抵达马国，先飞往吉隆坡，再入住加影一家酒店。警方相信，他在加影取得毒品后，乘坐电召车前往怡保机场。

他指出，贩毒集团如今倾向利用客流量较少的机场走私毒品，以避开执法人员的注意。

嫌犯从星期一（9日）起被延扣七天，警方援引1952年《危险毒品法令》第39B条文展开调查。一旦罪成，可被判死刑，或终身监禁及鞭刑。