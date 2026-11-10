印度尼西亚一名高级官员星期二（11月10日）说，副总统在当天与总统普拉博沃会面时，表达了辞职意愿。此前，国会议员正考虑是否就吉布兰的副总统任职资格展开调查。

路透社报道，总统发言人普拉塞蒂奥告诉媒体：“会谈期间，副总统说，鉴于局势不断变化，他打算辞职。”

普拉塞蒂奥否认了有关普拉博沃拒绝吉布兰辞职请求的报道，但没有说明总统是否已接受他的辞呈。

副总统办公室暂未立即回应置评请求。

这次会面正值普拉博沃与吉布兰的父亲、广受民众欢迎的前总统佐科之间的政治分歧不断扩大之际。

吉布兰曾协助普拉博沃在2024年大选中以压倒性优势获胜，但部分国会议员正在调查他竞选时提交的学历文件是否存在造假，以及这是否足以取消他的副总统资格。

现年39岁的吉布兰担任副总统以来一直保持低调。近两年间，他与普拉博沃共同公开露面的次数不多。

印尼国会目前由普拉博沃领导的执政联盟牢牢掌控。国会议员正考虑启动调查，一些分析人士认为，这可能是推动弹劾吉布兰的第一步。

上个月，印尼宪法法院和最高法院均认定，吉布兰提交的学历文件不符合选举要求。不过，宪法法院说，该院无权取消吉布兰的资格，这应由其他机构负责。