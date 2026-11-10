（曼谷路透电）缅甸军政府敦促美国加快重新接触，并扩大对当地稀土矿业的投资，以挑战中国在稀土领域的主导地位。

美国国务院此前同缅甸官员进行了数月的秘密磋商，并于上周发布一份战略文件，概述一项旨在扩大影响力并可能获得缅甸稀土矿藏开采权的计划。

美国的新战略旨在为美国企业争取至少三项重大商业或投资交易，每项价值超过500万美元（近640万新元）。

华盛顿游说公司DCI集团星期一（11月9日）在代表缅甸新闻部发布的通讯中指出：“考虑到缅甸的矿产资源，以及美国宣称要与中国竞争的雄心，这一目标并不高。”

缅甸是在去年聘请了这家游说公司，协助重建与美国的关系。

DCI集团呼吁美国把缅甸视为关键矿产领域的优先对象。集团说：“矿产资源是深化这一关系发展的天然沃土，因为它们把缅甸的经济潜力与美国的国家安全及供应链优先事项联系在一起。”

不过，集团也提醒：“中国多年来一直在缅甸资源领域巩固自身地位，其企业和中介机构所具备的优势不会轻易被取代。”

缅甸是全球重稀土的主要来源国之一，其大部分重稀土出口至中国，加工成用于电动汽车、风力涡轮机和其他高科技产品的磁体。

美国国务院发言人回应路透社询问时说，华盛顿正敦促缅甸在关键事项上取得进展，包括改善美国企业在缅甸的营商环境，并推动建立真正的和平进程，使国家局势趋于稳定。