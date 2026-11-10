马来西亚吉隆坡高庭星期二（11月10日）下令，前首相纳吉必须在住所继续以居家服刑方式，服完SRC国际公司案剩馀刑期，直至2028年8月23日。民主行动党秘书长陆兆福随即兑现承诺，正式辞去交通部长职务。

据《星洲日报》报道，律政署星期二（11月10日）正式入禀吉隆坡高庭，要求重新审核高庭上周五（6日）针对纳吉发出的释放令，并要求法庭发出新的释放令，以符合国家元首苏丹依布拉欣9月18日御准的特赦令。

高庭法官阿斯兰聆听控辩双方陈词后，撤销上星期五允许纳吉缴清罚款后获释的庭令，并新的居家服刑令取代。他指出，新庭令与国家元首9月18日颁布有条件特赦令一致。

阿斯兰说，纳吉须以居家服刑方式服完减刑后的剩余刑期，居家服刑地点为纳吉在吉隆坡大使花园大使朗格路的住家。

纳吉星期二下午5时左右离开吉隆坡法庭大厦，回返住家开始居家服刑。

吉隆坡高庭做出上述裁决后，希望联盟成员民主行动党秘书长陆兆福发文告宣布，立即辞去交通部长职务。“这项决定是基于我此前所阐明的原则和立场。”

陆兆福感谢首相安华自2022年12月以来的信任，并承诺确保职务顺利交接。

纳吉因涉及一马公司子公司SRC国际公司4200万令吉资金挪用案罪名成立，自2022年8月23日起在加影监狱服刑。他原本被判监禁12年、罚款2亿1000万令吉，但在2024年获特赦局减刑至六年，罚款减至5000万令吉。

今年9月18日，国家元首苏丹依布拉欣批准有条件特赦纳吉，准许纳吉以居家服刑的方式服完SRC国际公司案的余下刑期，直至2028年8月23日。特赦前提条件是，纳吉须先缴清5000万令吉（约1580万新元）罚款。

陆兆福是则在9月19日递交辞呈，表达民行党反对特赦纳吉的立场。他多次表明，辞呈将在纳吉开始居家服刑当天生效。

巫统上周五缴清5000万令吉罚款后，原以为纳吉当天可离开监狱居家服刑，不料律政署指庭令有争议而宣布暂缓居家服刑安排。

至于巫统为纳吉支付罚款的资金来源，巫统主席阿末扎希星期二告诉记者，这笔款项来自巫统总部发起的众筹，并在标后停止筹款。他说，巫统愿意公开相关信息，证明过程合规合法。