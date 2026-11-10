（雅加达讯）印度尼西亚正积极争取多个国家参与建设首批核电站，计划最早于2032年启用首座核电厂。然而，至今没有任何国家向印尼提交厂址评估申请，而一家早期参与的私营投资者已经退出，凸显政府目标与实际进度的落差。

印尼下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔上月曾透露，政府正研究在廖内群岛兴建核电厂，以确保国家能源安全，具体细节仍在评估中。

不过，印尼核能监管机构（Bapeten）告诉《雅加达邮报》，该机构尚未收到与廖内群岛项目厂址评估有关的任何申请或咨询要求。

该机构法律、合作和公共传播局局长伊沙克说：“将（潜在核电站选址）纳入规划文件，并不一定意味着该地点已获得核安全方面的批准……每个候选选址仍须按照相关法规进行评估和审批。”

创立于美国但总部位于新加坡的ThorCon国际公司此前承诺，将投资约12亿美元（15亿3200万新元），在邦加勿里洞省（Bangka Belitung）的格拉萨岛（Pulau Kelasa）建造一座500兆瓦的钍熔盐反应堆，但公司却在项目完成选址评估阶段前，就解散了印尼子公司TPI，退出市场。

伊沙克说，核能监管局已接获TPI解散的通知，并将与所有相关方沟通，进一步了解情况。

伊沙克指出，已有多方表示有意在印尼开发核电站，而核能监管局将对所有项目采用相同的监管框架。

印尼为建设首座核电站而争取相互竞争的全球大国合作，但地缘政治利益可能使这个东南亚最大经济体的核电雄心面临更复杂的局面。

6月18日，时任外交部长苏吉奥诺批准与俄罗斯开展核能合作，包括技术转让和人力资源开发。他说，这将有助于印尼实现能源自给自足的目标。

与此同时，印尼也欢迎通过负责任使用小型模块化反应堆技术基础设施计划（Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology ，简称FIRST）与美国开展潜在合作。这是由美国国务院牵头的一项民用核能安全倡议，日本政府为合作伙伴。

印尼政府还就核电部署问题与加拿大、中国、日本和韩国的潜在投资者进行了磋商。