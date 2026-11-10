（吉隆坡综合讯）马来西亚政坛近来盛传，财政部第二部长阿米尔韩沙的上议员任期将在12月届满，加上民主行动党秘书长陆兆福因前首相纳吉居家服刑而辞职，造成首相安华近期很可能改组内阁。不过，安华表明，目前谈改组内阁还言之过早。

据《东方日报》报道，安华星期二出席2026年国际建筑周与马来西亚工程机械建材展后，接受媒体询及政府近期料将改组内阁一事时说：“（此事）言之过早。”

当记者指阿米尔韩沙的上议员任期将在12月届满时，安华则说：“是吗？他没告诉我。”

据《马来西亚前锋报》星期二引述消息人士指出，安华预料近期将改组内阁，原因是可能出现两个部长空缺，一是陆兆福辞职，以及阿米尔韩沙的上议员任期即将届满。

消息人士说，这让安华须在12月前考虑是否让阿米尔韩沙续任上议员并留任原职，或调整相关内阁职位。

陆兆福是因民行党反对纳吉获得有条件特赦而辞官表明立场。

在2023年12月12日受委为上议员的阿米尔韩沙，三年任期将于12月11日届满。他若要留任原职，其上议员任期必须延长。

根据联邦宪法相，阿米尔韩沙仍续任一届，但须经过新的委任程序，并由国家元首再次委任。

安华2022年11月出任马国第10任首相后，于2023年12月12日首次改组内阁，将政府部门从原有的28个增至31个，正副部长的人数从55人增至60人。

安华2025年12月16日进行更大规模的内阁改组。这次共有28人被点名，共10名部长与18名副部长，包括遭撤职的两名部长与一名副部长，改组后的正副部长增至62人。