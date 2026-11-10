（暹粒法新电）经过长达14年的修复工程，位于柬埔寨暹粒吴哥古迹区的西梅奔寺（West Mebon Temple）已完成大规模修复，预计很快向国内外游客开放。

这座坐落于西池中央一座岛屿上的近千年古寺，是吴哥时期具有代表性的古代建筑遗址之一，并将于11月15日至16日金边法语国家峰会期间，由法国总统马克龙与柬埔寨国王西哈莫尼揭幕。

西梅奔寺曾于1940年由法国古迹保护团队进行修复，这次修复工程于2012年启动，如今古寺的16座塔楼和周边围墙大部分已完成修复，是前殖民统治国法国一个世纪以来主导的系列保护项目中最新完成的一项。

法国对柬埔寨近一个世纪的殖民统治所留下的遗产至今仍存在争议，但悉尼大学的考古学家弗莱彻表示，法国做出了宝贵的贡献。

吴哥窟暹粒地区保护管理局副总局长金索丁指出，法国人掌握了大量知识，尤其是文献资料，而柬埔寨人目前还缺乏独立展开修复工作所需的所有技能。

参与修复工作的柬埔寨人则表示，很乐意与法国人合作修复古迹，因为他们不仅可以接受专业培训帮助保护和研究本国遗产，还可以赚取不错的收入，退休后还有养老金。