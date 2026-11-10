（吉隆坡综合讯）马来西亚进入东北季风期后，雪兰莪与霹雳接连发生六人溺毙意外。其中，山洪在雪州造成至少五人死亡，三人失踪；霹雳则有一名两岁儿童与家人戏水时溺毙。

据《星洲日报》报道，雪州乌鲁雪兰莪双溪柏达瀑布区星期一（11月9日）傍晚6时突然发生山洪，影响34名在山区营地露营的游客。

雪州消防局助理局长阿斯鲁里扎星期二（10日）告诉记者，洪水当时冲走八人。当局当天已寻获五具遗体，另有三人下落不明。其余人员星期一受困在营地，隔天全都脱险。

他透露，五名死者包括一名马国籍印度族男子，斯里兰卡、尼泊尔及印度公民各一人，还有一人身分有待核实。

在霹雳务边的嘉航河（Sungai Jahang），一名两岁男童星期一与家人到河边游玩时失踪。搜救人员星期二在失踪地点约五公里外寻获男童遗体。

此外，雪兰莪雪邦三名堂兄弟在树下避雨，却遭雷电击中而死。这是马国近年来死者人数最多的雷殛事故，也是一个月内的第二起。

据《东方日报》报道，事故星期一（11月9日）发生在雪州雪邦沙叻丁宜新镇一所国中对面的公园。三名死者都是来自沙巴仙本那的马国公民。

42岁哈里斯事后在沙登医院法医部告诉记者，三名死者是他的侄儿，他们都来自沙巴仙本那，自幼形影不离，感情深厚。

雪邦警区主任诺希山星期一晚上发文告提醒，在恶劣天气特别是雷雨及暴风雨期间务必提高警惕，切勿留在空旷地方或在树下躲雨。

上月12日下午，吉兰丹州巴西马县一14岁少年在稻田排水沟钓鱼时，也不幸遭雷殛而当场身亡。