（雅加达综合电）印度尼西亚副总统吉布兰因学历风波引发争议而面临国会弹劾压力。他星期二（11月10日）与总统普拉博沃会面时表达辞职意愿。不过，总统府未宣布他正式辞职，也未说明总统是否接受其请求。

印尼总统发言人普拉塞蒂约说，吉布兰与普拉博沃的会谈持续约两个半小时。他说：“鉴于事态的发展，副总统在讨论中表示了辞职的意愿。”

普拉塞蒂约否认有关普拉博沃拒绝吉布兰辞职请求的报道，但没有说明总统是否已接受他的辞呈。

现年39岁的吉布兰是前总统佐科长子，2024年与普拉博沃搭档，以巨大优势赢得大选。

不过，一些议员正寻求调查吉布兰作为候选人提交的学历证明文件不齐全，是否使他失去担任副总统的资格。

吉布兰星期二晚告诉记者，普拉博沃建议他“抗争”，以证明自己的资格，但他没有提及与普拉博沃讨论辞职一事。

吉布兰说：“总统对我而言，已如同父亲一般。”

宪法法院与最高法院上个月裁定，吉布兰提交的学历文件不符合选举要求。国会星期二结束一个月休会期并召开全体会议，部分议员正考虑调查这些文件是否令吉布兰失去任职资格。

执政联盟多党酝酿行动 弹劾呼声升温

普拉博沃领导的大印尼运动党至今尚未就吉布兰的去留问题正式表态。不过，在众议院占据多数议席的执政联盟中，有数个政党已表示打算就吉布兰学历证书无效的裁决采取立法行动，包括就这一争议展开调查、行使质询权或援引众议院发表意见的权利。

据安塔拉通讯社报道，戈尔卡党议员阿末多利周一提议议会行使表达意见的权利。他说：“我们已同其他政党进行了沟通。”

议会唯一非执政联盟政党斗争派民主党的议员安德烈亚斯告诉《雅加达邮报》，该党已动员议会其他政党支持就吉布兰应否下台做出决定。

团结党高层接连辞职 表态全力辅佐总统

与佐科关系密切的团结党则出现人事变动。林业部长拉查星期一（9日）晚辞去团结党秘书长职务，他表明，要以林业部长的身份“全职、全心协助普拉博沃总统”。文化部副部长吉林和人口部副部长伊斯亚娜也退出加入近十年的团结党。

吉布兰并不属于任何政党，但佐科目前也是团结党的一员。尽管这个规模较小、相对年轻的政党在众议院没有席位，但近几周，由于国会弹劾吉布兰的呼声日益高涨，团结党已成为唯一公开反对弹劾的声音。

政治分析师巴斯科罗指出，鉴于许多政党已表明立场，针对吉布兰的弹劾呼声最终会愈演愈烈。“目前，佐科和普拉博沃之间的关系正面临考验，而且相当关键。”